Alışveriş merkezi önünde aynı manzara

Normalleşme süreci kapsamında dün açılan alış veriş merkezleri önünde 2'inci günde de uzun kuyruklar oluştu.

Alışveriş merkezi önünde aynı manzara
12.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:51
Normalleşme süreci kapsamında dün açılan alış veriş merkezleri önünde 2'inci günde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri sık sık anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlatırken bir vatandaş "kulaklık almak için bu kuyruğu çekiyorum" demesi şaşırttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) dün yeniden açılmıştı. Esenyurt'ta bir alış veriş merkezi önünde dün oluşan uzun kuyruklar bugün de tekrarlandı. Esenyurt polis ekipleri, sık sık anons yaparak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Maskesiz vatandaşların ise girişine izin verilmezken dün verilen görüntülerin ardından tedbirlerin artırıldığı görüldü.

AVM içinde ise birçok mağazanın kapalı olduğu gözlenirken, yetkililer de zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesini beklemeyi tavsiye etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ise alışverişte öncelik verdiği şeyler bir hayli şaşırttı. Bir vatandaş, "kulaklık için bu kuyruğu bekliyorum" derken bir başka vatandaş ise bayram alışverişine çıktım. Çevremdeki eşe dosta hediye alacağım" demesi şaşkınlık uyandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, 21 Mart, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Murat Övüç’ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
ABD’de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti Haber
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Survivor’un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
Haberler››Güncel››Alışveriş merkezi önünde aynı manzara - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:45: Başkan Çınar'dan Hemşireler Haftası kutlaması - Haber 13:45: Spor tesisi yatırımları Ortacami Mahallesi ile sürüyor - Haber 13:44: AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ADEM'e konuk oldu - Haber 13:44: Başhekim Güngör, Hemşireler Gününü kutladı - Haber 13:44: Osmangazi'den salgına karşı topyekun mücadele - Haber 13:40: Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu - Haber 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber 11:55: Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti - Haberler 10:05: Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti - Haberler