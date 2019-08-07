Haberler» 3. Sayfa» Haber

Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu

Yalova'ya bağlı Çiftlikköy'deki bir AVM'de sabah kahvaltısı yapan 10 kişi yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

07.08.2019 11:49 Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu
Yalova'ya bağlı Çiftlikköy'deki bir AVM'de sabah kahvaltısı yapan 10 kişi yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Edinilen bilgiye göre, AVM'ye her Çarşamba günü düzenlenen halk günü için gelen vatandaşlar açık büfe kahvaltılıkları alarak kahvaltı yaptılar. Bir süre sonra vatandaşlarda karın ağrısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Bazı vatandaşların fenalaşması üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar vatandaşları Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Burada hastaların midesi yıkanarak serum takılarak tedavi altına alındılar. Hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının hızla iyiye gittiği öğrenildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili tahkikat başlattı. - YALOVA

Çiftlikköy, Yalova, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:10   İçişleri Bakanlığı: "2019'un ilk 7 ayında 24 bin 37 aranan şahıs yakalandı"
12:09   Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termus bardak yakalandı
12:06   Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi
12:05   Alanya'da otomobilden uyuşturucu hap çıktı: 3 gözaltı
12:05   Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
12:05   Brezilya'da havalimanından çalınan altınların Çin'de olduğu iddiası
12:04   İstanbul'da sahte içki operasyonu: Satışa sunmak için hava yolu şirketi etiketleri kullanmışlar