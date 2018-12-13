Alışveriş Merkezinde Mağaza Çalışanları Kırmızı Halıda Karşılandı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:58



13 Aralık 2018 Perşembe 11:58

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM'de, alışveriş merkezinde bulunan mağaza çalışanları, 12 Aralık Mağazacılar Günü etkinlikleri kapsamında kırmızı halıda lokumla karşılandı.Kocaeli'de bulunan 41 Burda AVM'de 12 Aralık Mağazacılar Günü'nde şaşırtıcı bir kutlama yaşandı. Sabah saatlerinde alışveriş merkezinde bulunan mağazalara gelen çalışanlar alışveriş merkezinin girişinde kırmızı halıda karşılandı. Alışveriş merkezi yönetim ekibi, lokum ikram ettikleri çalışanların 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutladı. Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Atilla Akay ve ekibi, gün içinde mağazaları da ziyaret ederek mağaza yönetici ve çalışanlarının Mağazacılar Günü'nü yerinde kutladı.Karşılaştıkları sürpriz kutlama karşısında mağaza çalışanları mutluluklarını gizleyemezken, tüm gün boyunca alışveriş merkezinde yapılan anonslarla mağaza çalışanlarının 12 Aralık Mağazacılar Günü kutlandı. - KOCAELİ