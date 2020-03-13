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Alışveriş merkezindeki oyun alanları dezenfekte edildi

Karabük'te çocukları korona virüs kaynaklı salgın hastalıklarına karşı korumak amacıyla oyun alanlarından dezenfekte çalışmaları yapıldı.

13.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:03
Alışveriş merkezindeki oyun alanları dezenfekte edildi
Karabük 'te çocukları korona virüs kaynaklı salgın hastalıklarına karşı korumak amacıyla oyun alanlarından dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vak'anın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentteki alışveriş merkezlerinde çocukların eğlence alanlarından olan oyun alanları virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek amaçlı dezenfekte edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Wuhan, Güncel

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