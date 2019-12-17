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Alışveriş merkezinin otoparkında cinayet

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir alışverişinin otoparkında Yaşar İpek (45), para meselesi yüzünden tartıştığı Talip Yaşar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

17.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:43Alışveriş merkezinin otoparkında cinayet
BALIKESİR'in ilçesindeki bir alışverişinin otoparkında Yaşar İpek (45), para meselesi yüzünden tartıştığı Talip Yaşar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Edremit- Çanakkale karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Aralarında para meselesi bulunan Talip Yaşar ile inşaatlarda sıvacılık yapan Yaşar İpek, alışveriş merkezinin otoparkında buluştu. Burada, otomobilde konuşmaya başlayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Talip Yaşar, Yaşar İpek'i karın bölgesinden bıçakladı. Talip Yaşar, İpek'i araçtan atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yaşar İpek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.  Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Talip Yaşar'ı Balıkesir-Çanakkale il sınırına yakın kırsal Narlı Mahallesi'nde, otomobilini durdurup, gözaltına aldı. Talip Yaşar, dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Balıkesir

Yaşar İpek, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

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