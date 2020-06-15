Alışveriş merkezleri COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle faaliyete geçti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AVM'lerden detaylar AVM'ye gelenlerden detaylar Alınan önlemlerden detaylar ENDONEZYA - Endonezya'da hükümet koronavirus önlemlerini hafifleterek AVM'lerin faaliyete geçmesine izin verdi.

15.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:51
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AVM'lerden detaylar
AVM'ye gelenlerden detaylar
Alınan önlemlerden detaylar ENDONEZYA - Endonezya'da hükümet koronavirus önlemlerini hafifleterek AVM'lerin faaliyete geçmesine izin verdi.
Endonezya'da hükümet, yeni tip korona virus önlemlerini hafifleterek ülkedeki alışveriş merkezlerinin tekrardan faaliyetlerine devam etmesine izin verdi. Cakarta'daki 80 kadar alışveriş merkezi, 15 Haziran günü ziyaretçilerin kendilerini rahat hissetmeleri için sıkı sağlık önlemleri altında faaliyet gösterdi. Alınan önlemler gereğince ziyaretçiler arasındaki sosyal mesafe kuralını koruma amacıyla, alışveriş merkezlerine sadece % 50'lik kapasite kullanım hakkı tanındı. Yetkililer, tüm ziyaretçileri kayıt altına alıp, alışveriş merkezinin anlık kapasite oranına göre yeni ziyaretçilere giriş izni tanıdı. Her alışveriş merkezinde vücut sıcaklığı ölçüm cihazı bulunurken, ziyaretçilere görevliler tarafından el dezenfektanı verildi. Lotte Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Rony Lim, AA muhabirine yaptığı açıklamada:
"Alışveriş merkezine girmeden önce el dezenfektanı sağlıyoruz, fiziksel mesafeyi korumak için önlemler aldık, vücut ısısı 37 santigratdan fazla olan ziyaretçilere giriş izni tanımıyoruz ve tüm ziyaretçilerimizden maske takmaları bekliyoruz." dedi.

Alışveriş merkezi ziyaretçilerinden Yudi:

"Yasaktan sonra ilk defa alışveriş merkezine uğradım, niyetim sadece aradığım ürünü bulmak ve arkadaşımla buluşmak. Aslında, salgın vakti yaptığım bu ziyaretten ötürü korkuyorum ama AVM'ler güvenli, sıkı sağlık önlemleri uyguluyorlar. Mesela, her yerde antiseptik var ve her mağaza ayrıca vücut sıcaklığı ölçümü yapıyor." dedi. Alışveriş merkezleri COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle faaliyete geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Jakarta, Hükümet, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yolcu minibüsü Fırat Nehri’ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Haber
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Ankara Valisi Şahin’den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Haber
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Haberler››Güncel››Alışveriş merkezleri COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle faaliyete geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:11: Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi - Haber 23:10: Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye kurtardı - Haber 23:09: BM iş birliğinde Türkiye'de 3 tematik gençlik merkezi kurulacak - Haber 23:05: Çad Sağlık Bakanı: "Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var" - Haber 23:02: Bakan Pakdemirli, nikah şahidi oldu - Haber 22:42: Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi - Haber 22:20: Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 21:39: Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz - Magazin