Alışveriş sepetiyle hırsızı yakalattı

ABD'de bir adam, güvenlik görevlisinden kaçan bir hırsızın önüne ittiği alışveriş arabası ile hırsızın düşerek yakalanmasını sağladı.

Georgia eyaletinin Peachtree kentinde alışverişini bitiren bir müşteri, otoparkta alışveriş arabasıyla aracına doğru ilerliyordu. Arkadan gelmekte olan bir hırsızı ve hırsızı kovalayan güvenlik görevlisini fark etti. Alışveriş arabasını hırsızın önüne doğru iterek adamın yolunu kesti ve yere düşmesini sağladı. Hırsızı kovalayan güvenlik görevlileri ise yerde yatan hırsızı hızlıca yaladılar. Tüm olay güvenlik görevlisinin vücut kamerasına ve süpermarketin güvenlik kamerasına yansıdı. Peachtree kenti polisi ise görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak hırsızın yakalanmasını sağlayan adama teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik görevlisinin vücut kamerasından kovalama görüntüsü

Mağaza güvenlik kamerasından müşterinin hırsızı alışveriş arabasıyla durdurma anı

Hırsızın yakalanma anı