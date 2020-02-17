Haberler » Güncel » Alışveriş sepetiyle hırsızı yakalattı - Haber

Alışveriş sepetiyle hırsızı yakalattı

ABD'de bir adam, güvenlik görevlisinden kaçan bir hırsızın önüne ittiği alışveriş arabası ile hırsızın düşerek yakalanmasını sağladı.

17.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:24Alışveriş sepetiyle hırsızı yakalattı

ABD'de bir adam, güvenlik görevlisinden kaçan bir hırsızın önüne ittiği alışveriş arabası ile hırsızın düşerek yakalanmasını sağladı.

Georgia eyaletinin Peachtree kentinde alışverişini bitiren bir müşteri, otoparkta alışveriş arabasıyla aracına doğru ilerliyordu. Arkadan gelmekte olan bir hırsızı ve hırsızı kovalayan güvenlik görevlisini fark etti. Alışveriş arabasını hırsızın önüne doğru iterek adamın yolunu kesti ve yere düşmesini sağladı. Hırsızı kovalayan güvenlik görevlileri ise yerde yatan hırsızı hızlıca yaladılar. Tüm olay güvenlik görevlisinin vücut kamerasına ve süpermarketin güvenlik kamerasına yansıdı. Peachtree kenti polisi ise görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak hırsızın yakalanmasını sağlayan adama teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Güvenlik görevlisinin vücut kamerasından kovalama görüntüsü

Mağaza güvenlik kamerasından müşterinin hırsızı alışveriş arabasıyla durdurma anı

Hırsızın yakalanma anı



Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:21:01