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Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı

Dünya markalarının ürünlerini indirimli satın almak için bekleyen alışverişseverlere müjdeli haber geldi.

03.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:32 Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı
Dünya markalarının ürünlerini indirimli satın almak için bekleyen alışverişseverlere müjdeli geldi.

Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan 'in 2019 - 2020 Sonbahar/ Kış sezonu ürünlerinde yüzde 50'e varan indirim başladı. Yapılan duyuruya göre, dünyaca ünlü markaların da aralarında yer aldığı 900'ü aşkın markanın 2019 - 2020 Sonbahar/ Kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında geçerli olan indirim, modaseverlere yüzde 50'e varan fiyat avantajı sunuyor. Söz konusu indirimli ürünlere markanın mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Beymen, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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