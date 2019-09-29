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Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törene giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı. Erdoğan'ın alışverişte plastik poşet kullanmaması dikkat çekti.

29.09.2019 18:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı. Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

BEZ TORBA KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmayarak bez torba tercih etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika, Güncel

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