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Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi

ANTALYA'da alışveriş yaptığı sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Rusya vatandaşı Bekir Seyit Arif 'in (63) cenazesi ülkesine gönderildi.

16.10.2019 12:19Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi

ANTALYA'da alışveriş yaptığı sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Rusya vatandaşı Bekir Seyit Arif 'in (63) cenazesi ülkesine gönderildi.

Muratpaşa ilçesinde tatil yapan Rus turist Bekir Seyit Arif, önceki gün yakınlarıyla bir alışveriş merkezine gitti. Arif, alışveriş yaptığı sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Rus turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.Polisin incelemesinden sonra Bekir Seyit Arif'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılan ön otopside kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Arif'in cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak ülkesine gönderildi.



Kalp Krizi, Muratpaşa, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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