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Alışverişe çıkan vatandaşa maskeler Osmangazi'den

Toplu alanlarda maske takılması mecburiyeti getirilmesinin ardından Osmangazi Belediyesi pazar yerlerinde vatandaşlara maske dağıttı.

04.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:04
Alışverişe çıkan vatandaşa maskeler Osmangazi'den
Toplu alanlarda maske takılması mecburiyeti getirilmesinin ardından Osmangazi Belediyesi pazar yerlerinde vatandaşlara maske dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında pazar yerleri, marketler ve toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlarda maske takılmasının mecburi hale getirildiğini açıkladı. Bu kararın ardından Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarında kurulan pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Pazar yerine girişte vatandaşlara maskeleri veren ekipler, ayrıca vatandaşlara koronavirüse karşı alınan kararları hatırlattı. Pazarcı esnafına da maske ve eldiven dağıtan zabıta ekipleri, tezgahlar arasındaki mesafeye de dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Zabıta ekiplerinin bu uygulaması karşısında esnaf ve vatandaşların memnun olduğu gözlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Zabıta, Güncel
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