Alışverişe Nevruz Tatili Dopingi

21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı, tatillerini Türkiye'de geçiren baştaİran olmak üzere Ortadoğulu turistler için biralışveriş şenliğine dönüştü. 21 Mart ile başlayıp bir aydan fazla devam eden Nevruz Bayramı döneminde yapılan perakende alışverişinde önemli bir ticaret hacmi yaratarak perakendeye doping etkisi yarattı.

Türkiye'nin lider çok kategorili iç giyim moda perakende markası Penti de Nevruz tatilcilerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Tatilini erken başlatan Nevruz tatilcilerinin akınına uğrayan Penti, başta İstanbul olmak üzere, Antalya, Kayseri, Artvin, Ordu, Kırklareli gibi illerde hem ziyaretçi hem de ciro oranlarında büyük artışlara imza attı.

"Nevruz tatilinde rekor ziyaretçi artışı Kayseri'de"

Bu yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren Penti Giyim CEO'su Mert Karaibrahimoğlu şunları söyledi;"Yılın ilk iki ayını %29'luk bir büyüme ile geride bıraktık. Nevruz dönemini içine alan mart ayında ise bu oran %40'lara yaklaştı. Ortadoğu'da 35 ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yer alan 26 mağaza ile bu coğrafyada toplamda 61 Penti mağazamızla ciddi anlamda yaygınlığa ve beraberinde yüksek marka bilinirliğine sahibiz. Bu bilinirlik sayesinde Nevruz turistlerinin ilk duraklarından biri oluyoruz. Nevruz tatilinde rekor ziyaretçi artışını Kayseri'de yaşadık. Geçtiğimiz yıla göre %75'in üzerinde gerçekleşen ziyaretçi sayısı artışı ile Kayseri, bu yıl başta İranlı turistler olmak üzere en çok turist çeken illerin başında geldi".

Kaynak: Bültenler