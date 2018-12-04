Alışverişte 'Güvenlik' Kriteri Yükselişte

KPMG tarafından düzenlenen 'Ben, hayatım, cüzdanım 2018' araştırması, tüketicilerin kişisel verilerinin güvenliği konusunda her geçen yıl daha fazla endişe duyduğunu ortaya koydu.

Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Brezilya, Kanada, Çin ve Fransa'da 25 bin tüketiciyle yapılan anket sonuçlarına dayanan araştırmaya göre, tüketiciler veri güvenliği konusunda daha kaygılı olsa da, doğru faydalar sağlandığında verilerini paylaşmaya istekli.

Yarısı kimlik hırsızlığından korkuyor

Araştırmaya göre tüketicilerin çoğunluğu verilerini paylaşma konusunda istekli olsa da katılımcıların yarısı kimlik hırsızlığı konusunda endişeli ve çoğunluğu (yüzde 72) sosyal medya verilerini paylaşma konusunda kimseye güven duymuyor.

En fazla güven sağlık sektörüne

Araştırmaya katılan tüketicilerin güvenilirlik değerlendirmesinde sağlık şirketleri ilk sırada yer alırken, reklam firmaları sonuncu oldu. Araştırmadan çıkan sıralama şöyle:

Araştırma Y kuşağı tüketicileriyle 'baby boomer' kuşağı tüketicileri arasında veri paylaşımı konusunda görüş farkları bulunduğunu da ortaya çıkarttı. Araştırmaya göre Y kuşağı tüketicilerinin yarısından fazlası (yüzde 51) kişisel verilerinin güvenliği konusunda geçen yıla oranla daha endişeli. Bu oran X kuşağında yüzde 46, baby boomer'larda ise yüzde 36.

Araştırmaya göre Y kuşağı tüketicileri (yüzde 21) daha iyi müşteri deneyimi ve kişiselleştirme için baby boomer (yüzde 5) kuşağına kıyasla verilerini paylaşma konusunda daha istekli. Genç tüketiciler veri hırsızlığı konusunda endişeli olmalarına karşın veri paylaşımının yararlarını daha fazla görebiliyor.

Şirketler tüketicinin kaygılarını anlamalı

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, şirketlerin bu tabloyu doğru analiz etmesi gerektiğini belirterek, "Tüketiciler, verilerinin kötüye kullanılabileceğinin artık çok daha farkında. Şirketler müşterilerine güven aşılamak için şeffaflıktan vazgeçmemeli ve hangi veriyi hangi amaçla kullandığına dair daha iyi iletişim kurmalı. Tüm şirketlerin, müşterilerinden daha derin iç görüler elde ederek onlarla daha derin ilişkiler kurmak için verileri nasıl sorumlu bir şekilde kullanacağı üzerine düşünmesi gerekiyor. Bunu yapmadıkları takdirde rakiplerin bu boşluğu dolduracağının farkında olmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Araştırmada dikkat çeken başlıklar şöyle:

Tüketicilerin yüzde 47'si, veri güvenliği konusunda geçtiğimiz yıla kıyasla daha endişeli.

Katılımcıların yüzde 75'i artan endişeye ve son zamanlarda artan veri skandallarına rağmen, verilerini şirketlerle paylaşmaya hala sıcak bakıyor.

Tüketicilerin yüzde 85'i, sormak zorunda kalmadan şirketlerin bilgilerini korumalarını istiyor.

Katılımcıların yüzde 77'si verilerinin satılmasına karşı çıkıyor.

Katılımcıların yüzde 71'i verilerini bir bankacılık hizmeti sağlayıcısıyla paylaşmada sorun görmüyor, ancak sadece yüzde 9'u perakendecilerle bu tür verileri güvenle paylaşabileceğini belirtiyor.

Tüketicilerin yüzde 67'si hangi bilgilerin güvenilir olduğunu belirleyebileceğini, yüzde 30'u ise bunaldığını hissettiğinde teknolojiden kopmayı tercih ettiğini söylüyor.