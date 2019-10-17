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Aliya İzzetbegoviç GKM'de anılacak

sanat etkinlikleri kapsamında Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümünde GKM'de anılacak.

17.10.2019 11:14Aliya İzzetbegoviç GKM'de anılacak
sanat etkinlikleri kapsamında Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümünde GKM'de anılacak.

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, ölümün 16. Yıl dönümünde Gebze'de anılacak. 18 Ekim Cuma günü saat 19: 00'da gerçekleşecek olan programda konuşmacı olarak Ebubekir Sofuoğlu yer alacak. Ayrıca programa konuk olarak Aliya İzzetbegoviç'in 7. Alay Komutanı Albay Şerfi Patkoviç katılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i anma programına tüm Gebzeliler davetli olduğu bildirildi. - KOCAELİ

Aliya İzzetbegoviç, Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

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