Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümünde anılıyor

Aliya İzzetbegovic Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ülkesi ve halkı için verdiği mücadelenin unutulmaması gerektiğini söyledi.



AKSED Başkanı İbrahim Günay, Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 16. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli Müslüman liderlerinden biri olan Aliya İzzetbegoviç'in mücadelesinin asla unutulmadığını, baskılara boyun eğmeden Bosna Hersek'in bağımsızlığı için canını ortaya koyarak halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktığını kaydetti.



'Bilge Kral' lakaplı Aliya İzzetbegoviç'in ülkesi ve halkı için verdiği mücadeleye değinen Günay, "Bu mücadele hiçbir zaman unutulmamalı, unutturulmamalı. Hür yaşamanın kıymetini bilmeyip himayeyi tercih edenler, tarih sahnesinde yok oldular. İzzetbegoviç ise hayatı boyunca Bosna Hersek'in bağımsızlığı için gayret gösterdi. Bu amaç uğruna çok acılar çekti ancak yine de yılmadı. Çünkü o biliyordu ki Bosna Hersek'in bağımsızlıktan başka çaresi yoktu. Bir başka ülkenin himayesine girmek onun için asla kabul edilemez bir durumdu. İzzetbegoviç'in azmi ve kararlılığı Boşnaklara moral verdi, güç verdi. Bu birliktelik, Bosna Hersek'i uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak sahibi yaptı. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 16. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.



"Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir"



Aliya İzzetbegoviç'in, "Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız. Özgürlük verilmez, alınır. Kur'an ve İslam sadece hocalara bırakılmayacak kadar önemlidir. İlimle din, birbirinden ayrıldığı takdirde, din insanları geri kafalılığa, ilim ise ateizme sürükler. Düşmanına benzediğin zaman, savaşmanın anlamı kalmaz. Dininizi, milliyetinizi koruyun. Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir" gibi sözlerinde de ilmin ve bağımsızlığın önemine vurgu yaptığını aktaran İbrahim Günay, dernek olarak bugüne kadar birçok etkinliğe imza attıklarını, namaz vakitlerinden sonra düzenlenen ve cemaatin yoğun ilgisiyle karşılanan konferans, panel, söyleşi ve sempozyumlarda alanında uzman isimlerin bilgiler aktardığını söyledi. Günay, "manevi gün ve haftalarda yapılan etkinlikler, cemaatin yanı sıra mahallelinin de camiye gelmesini sağladı. Takdir toplayan tüm etkinlikler, 'Bilge Kral Aliya'nın Camisi' isimli kitapta bir araya getirildi" diye konuştu.



Günay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dilerken, Mehmetçiğin de dualarıyla yanında olduklarını sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA