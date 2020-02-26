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Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla kutladı.

26.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:12Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösterilen ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.
Telefon görüşmesinde, dün düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısının önemine de değinen liderler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

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