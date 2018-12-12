Aliyev Vefatının 15. Yılında Anılıyor

Azerbaycan
'ın ulusal lideri Haydar Aliyev
, vefatının 15. yılında Sarıyer
'deki Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.
Azerbaycan'ın İstanbul
Başkonsolosluğu tarafından Sarıyer'deki Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti
Diasporla İş Üzre Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Haciyev, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem
, konsolosluk personeli ile Türkiye
'de yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar ve akademisyenler katıldı.
Başkonsolos Mesim Hacıyev ve törene katılanlar, park içinde bulunan Haydar Aliyev ile Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
anıtları önüne gül bıraktı.
İstanbul,Sarıyer,Azerbaycan,Haydar Aliyev
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:27