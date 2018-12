Aliyev Vefatının 15. Yılında Anılıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:28



Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 15. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Haydar Aliyev'in çağdaş Azerbaycan devletinin kurucusu ve ulu önderi olduğunu vurgulayan konsolos Hacıyev, mesajında "Haydar Aliyev"in aramızdan ayrılışının 15. yılıdır. Onu hatırlarken "aramızdan ayrılması" tabirini kullanmak en doğrusudur. Çünkü O sadece yaptıklarıyla, dünyaya bırakıp gittiği ölmez eserleriyle değil, geleceği betimleyen stratejik anlamlı fikir ve düşünceleri ve her sene adım adım hayata geçirilen somut planlarıyla yaşamaya devam ediyor, devam edecektir." ifadelerini kullandı.Hacıyev, şunları kaydetti:"Haydar Aliyev 20. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş saygın devlet adamlarından biridir. O kuşağın yöneticilerini saygın devlet adamları mertebesine yücelten ana ilke, her şeyden önce, kendilerinin yönettikleri devlete saygılı olmalarından kaynaklanıyordu. Devlet Haydar Aliyev'in kuşağının kimi yöneticisi için insan oğlunun kendinin yönetilmesi için bulduğu en mühim yapı idi ve devletin kutsallığına olan inancın ve saygının kaybolması insanlığın da en büyük kaybı sayılacaktı. Rahmetli Haydar Aliyev'in dünyaya bakış penceresinden devlet kesintisiz biçimde halk rehafı için faydalı projelerin üretilmesi ve uygulanması anlamını taşıyordu. O nedenle devletin toprakları üzerinde yetişen en küçük bir ağaç da Haydar Aliyev için adeta kutsal bir varlıktı. Azerbaycan'ın 1991 yılında bağımsızlık kazanmasından sonra milletin talebiyle yeniden ülkeyi yönetme zahmetini omuzlayan Haydar Aliyev, yaklaşık 20 sene önce Bakü'nün bir bölgesinde ağaçların kesilmesine tepkisini ve öfkesini şu sözlerle ifade etmişti: 'Bakü"de ağaçlandırma işleri yapmak çok zor.Bu kentin her karışını nasıl itinayla ağaçlandırdığımızı herkesten iyi ben biliyorum.Şimdi o ağacları keserek yerine dükkan kulübeleri diziyorlar.Onların hepsinin yıkılması gerekiyor.'"Hacıyev, "Rahmetli Ulu Önderimiz devletlerin güçlenmesinin ana koşulunun uluslararası çapta mega projeler hayata geçirilmesine bağlı olduğunu çok iyi biliyordu." diyerek şöyle devam etti:"Daha Politbüro üyesi ve SSCB Başbakan birinci yardımcısı iken 4300 kilometre uzunluktaki Baykal-Amur demiryolu projesi kendisinin koordinatörlüğünde yapılmış, kayalar-taşlar delinirken Politbüro üyesi Aliyev'i en zor doğa şartlarında işçilerle birlikte mesai yaparken görmüştük. veya Moskova yakınlarındaki Mıtişşi metro vagonları fabrikası sadece Sovyetlerin değil eski Doğu Blok'u ülkelerinin tamamının vagon ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir aksama yaşanmamasının sebebi o alanın da Başbakan Birinci yardımcısı Haydar Aliyev'in kontrolünde olmasındaydı. Azerbaycan köylüsü daima Haydar Aliyev'i tarlalarda yanında görüp onun sınırsız desteğini hissederken, kendisiyle köyleri ziyaret eden edebiyat, sanat ve bilim adamları "Aliyev'in temposuna ayak uyduramamaktan" yakınırlardı. Onun dehası Azerbaycan'ı kendi içine kapanmaktan kurtararak dünyaya açtığı gibi bölge ekonomilerinin kendi aralarında entegre olmasını sağlayan projeler üretti. Şubat 1994'te Türkiye'ye yaptığı ilk resmi gezide sarfettiği "Biz bir millet, iki devletiz" sözleriyle iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin ebedi seyrini belirledi. Aynı yılın eylül ayında imzalanan "Asrın projesi"yle Azerbaycan petrolünün Gürcistan üzerinden Akdeniz'e ulaştırılmasının temeli atıldı. 12 Temmuz 2006'da Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve dönemin Başbakanı, bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle Azerbaycan petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıyla Akdeniz'e ulaştırıldı. İki ülke arasındaki mega projelerin sayısı Haydar Aliyev ekolünden yetişmiş siyasetçi ve devlet adamı Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergiledikleri güçlü siyasi irade sayesinde günden güne arttı. Petkim ve Star Rafineri gibi Azerbaycan'ın doğrudan yatırımları sayesinde, Türkiye petrol ürünlerine olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmaya başlamıştır. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hattı Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamasına önemli katkı sunduğu gibi geçtiğimiz 12 haziran'da Eskişehir'de açılışı yapılan TANAP projesi ise Türkiye'yi hem mühim bir enerji merkezi haline getirmiş ve hem de Avrupa'ya gaz ihracatçısı adayı yapmıştır. Bölgesel ilişkiler ve global ulaşım hizmetleri bakımından Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde simgesel role sahip olmuştur.""Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini görüyoruz"Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, son yıllardaki doğrudan yatırımlardan sonra Türkiye'ye yabancı yatırımlar alanında Azerbaycan'ın ilk sıraya yükseldiğini ve bundan gurur duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu yatırımlar Türkiye'nin birinci derecede ihtiyacı olan enerji alanına yapılan doğrudan yatırımlardır. Cumurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev her açılış töreninden sonra bu yatırımların süreceğini müjdelerken bu durum farklı alanlarda da ilişkilerimizin gelişmesine vesile oluyor. Bunun sayesinde biz halihazırda dünyada Türkiye ile Azerbaycan gibi ilişkilerini bu denli her alanda derinleştiren farklı iki ülkenin olmadığını görmekteyiz. Bunu görerek rahmetli Ulu Önderimizin yakın arkadaşı olan merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinin dünyada örneği yoktur' deyivermişti. Merhum Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'i vefatının 15. yılında anarken hem Azerbaycan'ın giderek daha güçlü ülke haline geldiğini ve hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanları Aliyev ve Erdoğan'ın sergiledikleri siyasi irade ilişkilerimizin sürekli yükselen grafikte kalacağına olan inancımızı pekiştirmektedir. Elbette ki, bu durum merhum Ulu Önderimizin ruhunu şad etmekte, onun ebedi istirahatgahında rahat uyumasına neden olmaktadır. Aramızdan ayrılışının on beşinci yılında merhum Ulu Önderimiz Haydar Aliyev"i rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."