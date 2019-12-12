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Aliyev, vefatının 16. yılında anılıyor

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, Bakü'de anıldı.

12.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:01Aliyev, vefatının 16. yılında anılıyor

'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, 'de anıldı.


Büyük devlet adamı Haydar Aliyev, vefatının 16. yıl dönümünde başkent Bakü ve ülke genelinde anıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, babası Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Haydar Aliyev, bakanlar, bürokratlar ve sevenleri tarafından da mezarı başında anıldı. Birçok vatandaş da uzun kuyruklar oluşturarak Aliyev'in mezarını ziyaret etti ve mezara çiçek bırakarak dua etti. Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik mensuplarınca da mezarı başında anıldı.


Geniş güvenlik önlemleri alınan tören akşam saatlerine kadar devam edecek. - BAKÜ


Haydar Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

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