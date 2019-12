Alkaş'tan "Yabancıya konut satışını kısa vadede 100 bine çıkarabiliriz" öngörüsü

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, yabancıya konut satış adedinde 2019 beklentisinin yaklaşık 45 bin olduğunu belirterek, "Yurt dışında algıyı iyi yöneterek, kurumsal tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yaparak, iyi bir organizasyon hayata geçirerek yabancılara kısa vadede yıllık 100 bin adet konut satılması hayal değil." dedi.Alkaş tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM'in stratejik ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması başladı.Etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alkaş, RE360'ın sektörün bir araya geldiği, gayrimenkulün en önemli etkinliklerinden olduğunu söyledi.Bu yıl, sektörün önemli ödül programlarından olan Sign of the City Awards ile güç birliği yaptıklarını dile getiren Alkaş, etkinliğe katılan yerli ve yabancı konuklarla sektörün ortak akıl arayışına ve sorunlarına yepyeni çözümler üretmeye olanak sağladıklarını anlattı.Alkaş, sektöre daha fazla yabancı yatırım gelmesi için MAPIC ve MIPIM gibi organizasyonları düzenleyebileceklerini bu etkinlikle gösterdiklerini belirterek, dolu ve zengin içeriğe sahip etkinliğe her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı konuğun katıldığını, organizasyonda fikir alışverişlerinin yapıldığını ve deneyimlerin paylaşıldığını bildirdi.Avi Alkaş, "Çıkışa geçmekte olan Türk gayrimenkul sektörünün çıkışına ivme kazandırmak ve daha fazla uluslararası dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bu sayede zamanında çok ciddi yatırımlar almış gayrimenkul sektörünün tekrar çıkışını pekiştirmek arzusundayız." diye konuştu."Yurt dışında gerçeği yansıtmayan algıları değiştirmeliyiz"Alkaş, ticari gayrimenkullerde son yıllarda yabancı yatırımcıda istenilen artışın yakalanamamasına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Maalesef Türkiye 'nin gerçeği, algısından daha iyi. Maalesef derken kastım; kendimizi daha iyi tanıtmamız ve anlatmamız adına biraz geride kalmamız. 'Kendimizi ve sektörümüzü yabancı yatırımcıya yeterince anlatamıyoruz' diye düşünüyorum. Dolayısıyla RE360 gibi organizasyonlarla, MIPIM'i Türkiye'ye getirmekle uluslararası yatırımcının algısını değiştirebiliriz. Yurt dışında Türkiye ile ilgili savaş ve kriz konusunda haksız algıları değiştirmemiz gerekiyor."Alkaş, gerek dışarıdaki uluslararası etkinliklere katılarak, gerek sektör oyuncularının dış temaslarını pekiştirerek Türkiye ile ilgili olumsuz algıları dağıtabileceklerini anlattı."Yabancıya konut satışında kısa vadede 100 bin adedi yakalamak mümkün"Alkaş, Türkiye'ye gelen yabancıların burayı çok sevdiğini belirterek, konferansa gelen yabancıların daha sonra buradan ev aldığının bile görüldüğünü, bugün RE360'a gelen yabancı konukların bazılarının kendi evlerinden etkinliğe ulaştığını söyledi.Konut satışında 2019 genelinde bir milyon adedin geçileceğini dile getiren Alkaş, yılın 10 ayında yabancılara satılan konut adedinin ise 36 bin 197'ye ulaştığını bildirdi.Alkaş, "Yıllık satış adedinin 1,2 milyonu bulması gerekiyor. Deprem tehlikesine karşı iç satış artarken, turist sayısındaki yükselişle birlikte yabancılara satışta da artış yaşanması gerekiyor." dedi.Daha fazla turistle yabancıya konut satışının artacağını dile getiren Alkaş, "Bu yıl yabancıya konut satış adedinin 45 bine yaklaşması bekleniyor. Yurt dışında algıyı iyi yöneterek, kurumsal tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yaparak, iyi bir organizasyon hayata geçirerek yabancılara kısa vadede yıllık 100 bin adet konut satılması hayal değil. Bu rakamı rahatça yakalayan ülkeler var." diye konuştu.Etkinlikte 40 konuşmacının yer alacağı 21 oturum düzenlenecekVerimlilik ile sürdürülebilir bir geleceğe odaklanmış ve kendi alanında tanınmış 40 konuşmacının yer aldığı 21 oturumun gerçekleştirileceği RE360 iki gün sürecek. Etkinlikte, yabancı isimlerin de bulunduğu konuşmacılar ufuk açan, sorun çözen, iş birliğine ve yatırıma odaklanan değerlendirmeler yapacak.RE360'ta, bu yıl sektörün meselelerinin ele alındığı, kritik gelişmelerin yorumlandığı ve yeni döneme dair değerlendirmelerin yapıldığı oturumların yanı sıra tüketicinin gayrimenkule bakış açısındaki değişimin gözler önüne serileceği interaktif oylamalar da gerçekleştirilecek.ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Almanya, Katar, İsrail ve Kanada'dan katılımcıların bulunacağı etkinliğin ilk gününde MIPIM'in uluslararası organizatörü Reed MIDEM Gayrimenkul Direktörü Filippo Rean konuşacak.Etkinliğin ikinci gününde kentlere iz bırakan mimari eserlerin yarıştığı, gayrimenkul sektörünün önemli yarışma platformların Sign Of the City Awards gerçekleştirilecek.Öte yandan ikinci gün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile GYODER, KONUTDER ve İNDER gibi sektörün önde gelen STK'larının yetkilileri de konuşma yapacak.