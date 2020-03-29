Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alkayış'tan evde kal mesajı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, bütün üyelerine telefonla ulaşarak 'Evde kal, güvende kal' mesajları verdiklerini söyledi.

29.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:24
Alkayış'tan evde kal mesajı
AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, bütün üyelerine telefonla ulaşarak 'Evde kal, güvende kal' mesajları verdiklerini söyledi.

Korana virüsünün hem ülkemizde hem de dünyada insan sağlığını tehdit etmekte olduğunu söyleyen ve bütün üyelerine evde kal çağrısında bulunduklarını belirten Alkayış, "Geçen hafta AK Parti genel merkez teşkilatı başkanlığımız tüm il başkanlarımız ile toplantı yapmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin tarafından bizlere bildirilmiştir. Salgın nedeni ile artık hem ülkemizde hem de dünyada hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıktır. Yeni duruma göre kendimizi konumlandırmak zorundayız. Bizler de devletimizin almış olduğu tedbirlere harfiyen uyarak teşkilat çalışmalarımızı bu yeni konsepte göre yapıyoruz. Hükumetimizin almış olduğu karar doğrultusunda 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın evde zorunlu kalma halleri doğrultusunda genel merkez teşkilat başkanlığımızın talimatları ile süreci teşkilat olarak takip ediyoruz. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe teşkilatımız 32 bin 725 üyesi ile ilçemizin en köklü partisidir. AK Parti olarak geniş bir aileyiz. Bu kapsamda öncelikle korona virüsü nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş ve üstü merkez ilçe sınırlarımızdaki AK Partimize üye 4 bin 197 hemşehrimiz ile iletişim kuruyoruz. İlerleyen günlerde ise AK Parti Adıyaman Merkez ilçemize kayıtlı 32 bin 725 üyemizin tamamı ile telefonda iletişim kuracağız. İletişimimizde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletip süreç için dua ve kurallara uyarak sürece destek olmaları gerektiğinin hassasiyetini ifade edeceğiz. Geçmişi savaşlarla, afetlerle ve türlü türlü badirelerle geçen ülkemiz bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Alkayış, Adıyaman Merkez, AK Parti, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Alkayış'tan evde kal mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
Ankara’da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:08: Bahçelievler'de şüphe üzerine fırına mühür vurulmuştu: Test sonucu negatif çıktı - Haber 16:08: İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 artarak 1228'e... - Haber 16:08: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 209. gününde sürüyor - Haber 16:06: - Çin'de metroda saçılan paralara "korona" korkusuyla kimse dokunamadı - Haber 16:06: Ferdi Tayfurlu klip ile evde kal mesajı - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber