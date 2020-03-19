Alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek oldular

TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadelede hastanelerde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için evlerinde oturan vatandaşlar, yayalar, esnaf alkış tutarak destek verdi.

Türkiye 'de de vakaları görülen koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde özveriyle çalışan sağlık görevlileri için evlerinde oturan vatandaşlar, sokakta bulunan insanlar ve esnaf alkış tutarak destek verdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vatandaşları sosyal medya hesabından özverili sağlık çalışanlarını Türkiye genelinde saat 21.00'de balkonlardan alkışlamaya davet etmesi üzerine vatandaşlar bu mesaja kayıtsız kalmadı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde İstanbul'un birçok ilçesinde eş zamanlı olarak pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanları için alkış tuttu. Kadıköy Moda'da evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar sağlık çalışanları için alkış tuttu. Aynı zamanda sokaktaki mahalle sakinleri ve esnaf da sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir mahalle sakini, "Bütün sağlık çalışanlarına tüm toplum adına yürekten teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Bizler evlerimizde rahat oturuyoruz. Sonuna kadar destek veriyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Şişli Kurtuluş Caddesi'nde ise evlerindeki vatandaşlar ve yayalar alkış tutarken yoldan geçen otomobiller de korna çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Mahalle sakini Murad Rodoplu, "Sağlık çalışanlarımıza bence güzel bir destek. Buna istinaden yapıldığını düşünüyorum. Bence de doğru bir şey. Çünkü onlar şuanda Türk milleti için fedakarlık yapıyorlar. Bu tür şeyleri bence desteklemek lazım" diye konuştu

- İstanbul

Kaynak: DHA