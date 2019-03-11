Alkışa Doymayan "Bir Baba Hamlet" 24 Mart'ta Uniq Hall'de!

Shakespeare'in başyapıtı "Hamlet"i şarkılarla, danslara, sürekli değişen bir dekorla ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye koyan "Bir Baba Hamlet", hiç azalmayan temposuyla seyircileri dolu dolu gülmeye davet ediyor.

"Bir Baba Hamlet", Sebastian Seidel'in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi ve Baba Sahne'nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Eren'in oturduğu Baba Sahne prodüksiyonu "Bir Baba Hamlet"te zaman zaman seyirciler de oyuna dahil olurken kahkaha ve tempo hiç azalmıyor.

Dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan "Hamlet"i kahkaha dolu alışılmadık bir yorumla sahneye taşıyan "Bir Baba Hamlet"te; kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare'in başyapıtı "Hamlet"i seçmişlerdir. Cansiparane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler, ama kısa sürede temsil "can havli"ne dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın... Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik "Bir Baba Hamlet"e döner. "Ha unutmadan, çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda!"

Kaynak: Bültenler