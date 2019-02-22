Alkışlar Başkan Aktaş'a

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde Bursa'nın ardından ilçe turnelerine çıkan Bursa Muhtarlar Korosu, Gemlik ilçesinde müzikseverlerle buluştu. Gemlik Belediyesi Ömer Meriç Salonu'nda yapılan ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede 'Muhtarlar Korosu', Serkan Kiviz'in şefliğinde en güzel eserleri seslendirerek coşkulu görüntülere imza attı. Bursa'daki muhtarları, mahalleleri dışında bambaşka bir platformda buluşturan konser, eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Başkan sahnede

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da olduğu gibi Gemlik'te de sanatçı muhtarları yalnız bırakmadı. Muhtarlar Korosu'nun konserine Başkan Aktaş'ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı. Gönülleri fetheden konserin sonunda yoğun istek üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile Gemlik Belediye Başkanı Yılmaz da sahneye çıkıp, birer şarkı söyledi. İlk olarak sahneye çıkan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Urfa'nın Etrafı şarkısını seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Başkan Aktaş da sesinin kısık olmasına rağmen, ısrar üzerine 'Telgrafın Tellerine Kuşlar Konar şarkısını söyledi. Sanatseverler tarafından alkış yağmuruna tutulan Başkan Aktaş, böylesi anlamlı bir çalışmaya imza atan muhtarları kutladı, salonu dolduran müzikseverlere de teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler