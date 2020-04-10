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Alkışlar eşliğinde taburcu oldular

Alkışlar eşliğinde taburcu oldular Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamanlanan iki kadın hasta alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

10.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:14
Alkışlar eşliğinde taburcu oldular
GİRESUN - Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamanlanan iki kadın hasta alkışlar eşliğinde taburcu oldu.
Giresun genelinde 100'e yakın kişiye Covid-19 tanısı konuldu ve kent genelindeki hastanelerde tedavileri sürüyor. Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 ile mücadele kapsamında gece-gündüz demeden fedakarca ve özveri ile görevlerini yerine getiren hastane personelleri tedavilerini tamamlayan iki kadın hastayı alkışlar eşliğinde taburcu ettiler. Taburcu edilen iki kadın hasta da aynı şekilde sağlık çalışanlarını alkışlayarak şükranlarını sundular. Alkışlar eşliğinde taburcu oldular

Kaynak: İHA

Etiketler: İlhan Özdemir, Giresun, Sağlık
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