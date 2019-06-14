14.06.2019 14:32
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Alkistis Protopsalti'den muhteşem performans

Alkistis Protopsalti

Kültür sanat etkinlikleri ile ülkeler arasında köprüler kurmak amacıyla Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Alkistis Protopsalti, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluştu.

Yunanistan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Alkistis Protopsalti Türk Yunan dostluğuna katkıda bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Mineral Kaynakları ve Çatık Madencilik iş birliği ile düzenlediği konserde Eskişehirli sanatseverlerle buluştu. Yunan ezgilerini seslendiren Protopsalti'nin muhteşem performansı ile Eskişehirliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de katıldı. Başkan Büyükerşen konser öncesi yaptığı konuşmada Türk Yunan dostluğuna katkı sunmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi. Büyükerşen "Ege'nin 2 kıyısındaki komşu ülkelerimizin birbirine daha da yakınlaşması, dostluk köprülerinin daha da güçlenmesi amacıyla bugün muhteşem bir konsere tanıklık edeceğiz. Kültür sanatın birleştirici gücüyle birbirinden güzel parçaları Yunanistan'ın dünyaca ünlü sanatçısı Alkistis Protopsalti'den dinleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin kültür sanat hayatına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu yenilemek istiyorum. Senfoniler, tiyatrolar, opera ve baleler, festivaller, oda müzikleri ve daha bir çok etkinlik ile hemşehrilerimiz sanat etkinliklerinden faydalanabiliyorlar. İlçe belediyelerimizin de bu alandaki katkıları ile kültür sanat hayatı Eskişehir'de gelişmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu konserin düzenlenmesinde emeği geçen Akdeniz Mineral Kaynakları ve Çatık Madenciliğe de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

İlk parçasının ardından Eskişehirlilere Türkçe seslenen Alkistis Protopsalti ise "Müzik insanları bir araya getirir. Böyle güzel bir şehirde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Geldiğiniz ve salonu doldurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Yunan ezgilerini başarıyla seslendiren Alkistis Protopsalti, konser sonunda Eskişehirliler tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: Bültenler
Yunanistan, Güncel

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