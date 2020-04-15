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Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı

Hollanda Ligi ekiplerinden Alkmaar, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu.

15.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:24
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı

Ferdi Kadıoğlu'nun adı İngiliz ekibi Derby County ile anılıyordu. Fenerbahçe 'de bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan genç yıldızın son talibi Alkmaar oldu.

LİGDE AJAX İLE ZİRVEYİ PAYLAŞIYORLAR

Akşam'ın haberine göre Ferdi'nin yetiştiği ülke olan Hollanda 'nın önde gelen takımları arasında yer alan Alkmaar, yeni sezonda başarılı orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. Kırmızı-Beyazlılar, ligde Ajax ile zirveyi paylaşıyor. Alkmaar son dönemde Wigndal (20), Koopmeiners (22), Stengs (21) ve Boadu (19) gibi gençleri Hollanda futboluna kazandırdı.

Etiketler: Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Hollanda, Ajax, Spor
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