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Alkoçlar kaybetti, konyaaltı halkın

Konyaaltı sahili sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in damadı olan Ender Alkoçlar'a geçen dönem başkanı Menderes Türel zamanında kiralanmıştı.

02.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:12
Alkoçlar kaybetti, konyaaltı halkın

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alkoçlar arasındaki ' Konyaaltı sahili' davası sonuçlandı.

Konyaaltı Sahili, Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik AŞ ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası iş ortaklığına "8 artı 10 artı 10 yıl" olmak üzere toplam 28 yıllığına kiralanmıştı.

İhale, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi tarafından iptal edilmiş, ihaleyi alan Ender Alkoçlar da karara itiraz ederek dava açmıştı.

Ender Alkoçlar açtığı davayı kaybetti.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iptal kararı kesinleşmiş oldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Sevgili hemşehrilerim, 26 yıllık siyasi hayatım boyunca sizleri hiç yanıltmadım. Sizlerin hakkını kimseye yedirmedim. Ranta kurban edilen Konyaaltı Sahil davası sonuçlanmıştır. Alkoçlar bize açtığı davayı kaybetmiştir. Mahkeme de ranta dur demiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Ender Alkoçlar, Konyaaltı, Antalya, Turizm, Magazin, Ekonomi, Güncel
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