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Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

Karaman'da, bir kişi otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü. Cesedin bulunduğu arabayla kaçan katil, iş yerinde yakalandı.

21.11.2019 05:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:01

'da, Mustafa Niyazi M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi cumartesi pazarı mevkiinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti. Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı.

OTOMOBİLLE KAÇTI

Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Hasan Topuzoğlu'nun cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

Karaman, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (21)
ADINIZI YAZIN:allah rahmet eylesin
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ACI GERCEKLER:lise eğitimim Karamanda tamamladım. Uzak durulması gereken bir şehir. kavga dövüş uyusturucu her şey mevcut o şehirde. 13 14 yaşındaki çocuklar cezaevine girmek için can atıyor. 13 yaşından itibaren herkes yanında bıçak taşıyor. liseyi orada sonuncu olarak bitirdim. ordan kurtulunca üniversite sınavında derece yaptım. eğitim şart. kaçın ordan
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HAYLAZ:karaman konyadan ayrılıp il olmuştur konya evliyalar şehridir böyle şeyler olmaz dersek ne olur
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DURAN TEKERLEK:içip içip yiyin birbirinizi. zamanla türünüz tükenecektir.
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EROL:konya ovası manyak yuvası
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ADA:Peygamberimiz boşunamı yasakladı bu alkolü
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..:Kur!an yasakladı diyecektin heralde. .
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TASARİMCİ34:Alkolü peygamberimiz mi yasakladı bre müşrik? Şirkte sınır tanımıyorsunuz artık!
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DEEP:ALKOL kötülüğün annesi......
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ACABA DOGRU ÜLKEMİ:yüzde doksanı sözde Müslüman olan ülkede alkol kumar faiz intihar cinayet daha niceleri acaba yüzde doksanı kafir olsa ne olacaktı merak konusu
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