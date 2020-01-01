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Alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, alkolsüz olmasına rağmen polis çevirmesinde kanında 0.74 promil alkol çıkan Ahmet Buğra Tokmakoğlu (30), kendi imkanıyla hastaneye gidip kan tahlili yaptırdı ve kanında alkole rastlanmadı.

01.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:22 Alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattı

İZMİR'in ilçesinde, alkolsüz olmasına rağmen polis çevirmesinde kanında 0.74 promil alkol çıkan Ahmet Buğra Tokmakoğlu (30), kendi imkanıyla hastaneye gidip kan tahlili yaptırdı ve kanında alkole rastlanmadı. Alkolsüz olmasına rağmen ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Tokmakoğlu, mahkemeye başvurarak uğradığı haksızlığın giderilmesini istedi.

Torbalı'da 8 Haziran günü saat 02.55'te polis çevirmesine denk gelen Ahmet Buğra Tokmakoğlu, alkol kullanmamasına rağmen, alkol metrede 0.74 promil alkol çıktı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Bunun üzerine itiraz etmek istediğini, kan tahlili talep ettiğini söyleyen Tokmakoğlu, polislerin adli vaka olmadan bunu yapamayacağını söylemesi üzerine kendi imkanlarıyla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Saat 05.55'te kan tahlili yaptıran Tokmakoğlu'nun kanında alkole rastlanmadı. Bin 2 lira ceza ödemek zorunda kalan Tokmakoğlu'na aynı zamanda 20 puan ceza yazıldı. Ehliyetinin haksız yere alınmasına itiraz etmek isteyen Tokmakoğlu, mahkemeye başvurdu. Fakat duruşma, olayın üzerinden 6 ay geçip de 15 Aralık'ta ehliyetin geri verilmesine kadar görülmedi. Tokmakoğlu, "Henüz duruşma görülmedi, bir tarih de vermediler. 6 aylık süreçte duruşmanın görülmemiş olması, herhangi bir tarihin verilmemiş olması, beni mağdur etti. Aktif olarak araba kullanan bir insanım, ehliyetim olmadığı için işimden geri kaldım. En büyük tepkim, duruşmanın bu zamana kadar görülmemiş olması. 20 puan trafik cezamın silinmesi ve ödediğim bin 2 TL cezayı geri almak istiyorum. Cezam iptal edilmediği için tekrar herhangi bir alkol kontrolüne yakalanırsam, ehliyetime bir yıl süreyle el konulacak ve psikolojik teste gönderileceğim. O yüzden mahkemenin bir an önce görülmesi ve haksız yere ehliyetimin alındığının kanıtlanması gerekiyor" dedi.



Torbalı, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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