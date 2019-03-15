Alkol Denetiminden Kaçan Sürücü, Kapana Yakalandı: 1 Polis Yaralı

Kaynak: DHA

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, alkol denetimi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yola kurulan kapana yakalandı. Lastiklerinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin çarptığı polis memuru Yasin Perizan yaralanırken, sürücü ile beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı.Üçgen Kavşağı'nda alkol denetimi yapan polis ekipleri, saat 03.00 sıralarında Cem Uluata'nın kullandığı 20 ES 960 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak Uluata, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 45 kilometre takip edilen otomobilin lastiklerine polis, Tavas ilçesi Muğla Karayolu'na geldiğinde ateş etti. Ancak sürücü Uluata kaçışını sürdürdü. Bunun üzerine karayolu üzerine kapan kuruldu. Otomobil hızla kapana girdi. Lastiklerinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, polis memuru Yasin Perizan'a çarptı. Sürücü Uluata ile beraberinde bulunan İbrahim Işık, Hüseyin Şık ve Ali Uluata gözaltına alındı.Yaralı polis memuru Yasin Perizan ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan polis memurunun 2 bacağında kırıklar olduğu bildirildi. Sürücünün alkollü olduğu için polisten kaçtığı tahmin edilirken, şüphelilerin işlemleri sürüyor.- Denizli