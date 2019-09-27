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Alkol eğlencesi kanlı bitti

Bilecik'te iki arkadaş arasında çıkan kavgada kırılan cam parçaları şahısları yaraladı.

27.09.2019 10:48Alkol eğlencesi kanlı bitti
Bilecik'te iki arkadaş arasında çıkan kavgada kırılan cam parçaları şahısları yaraladı.

Alınan bilgiye göre, olay, İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde 3 katlı bir evde yaşandı. Geç saatlerde ikamete gelerek alkol almaya başlayan S.T. ile Y.Ç., bir süre sonra alkolün de etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavga dönüşmesi ile ikili arasında boğuşma yaşandı. Bu esnada iki arkadaş, evde kırılan kapı camının parçalarıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga sonrasında olay yerinden yaralı halde kaçan Y.Ç. eski otogar mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalanırken diğer yaralı S.T. ise eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralarının durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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