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Alkol komasına girdi, yakınları tarafından evde hareketsiz bulundu

Alkol komasına girdi, yakınları tarafından evde hareketsiz bulunduBURSA - Bursa'da evinde tek başına alkol aldıktan sonra fenalaşmaya başlayan şahıs ablasını telefonla arayarak yardım istedi.

25.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:10
Alkol komasına girdi, yakınları tarafından evde hareketsiz bulundu
BURSA - 'da evinde tek başına alkol aldıktan sonra fenalaşmaya başlayan şahıs ablasını telefonla arayarak yardım istedi. Telefonla konuştuğu sırada düşerek başını sert zemine vuran şahsı, sağlık durumundan tedirginlik duyan yakınları evin kapısı kırarak buldu. Sağlık ekipleri tarafından 10 dakika kalp masajı yapılan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Bursa' nın Yıldrım ilçesi Umurbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Özsabanisimli şahıs ikametinde tek başınayken alkol alarak fenalaştı. Fenalaşmasının ardından ablasını arayarak yardım isteyen Özsaban, telefon açıkken düşerek kafasını zemine çarptı. Telefonun kapanması üzerine yakınları kontrol etmek için Özsaban'ın evine gitti. Zile basarak kapıyı açtıramayan yakınları, dış kapıyı kırarak eve girdi. Eve girdiklerinde Özsaban'ın yerde hareketsiz yattığının farkedilmesi üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özsaban'ın kalbinin durduğunu tespit ederek kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılan şahıs, kalp masajı yapılarak ambulansa alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bekir Özsaban yaşamını yitirdi. Kesin ölüm sebebinin teşhis edilmesi için Özsaban'ın cesedi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Alkol komasına girdi, yakınları tarafından evde hareketsiz bulundu

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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