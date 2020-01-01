Haberler » Güncel » Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide (2) - Haber

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide (2)

KÖPEKLERLE UYUŞTURUCU ARANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubundan diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) iddiaya göre alkol koması nedeniyle ölmesi, 2 arkadaşının ise hastanelik olması üzerine başlatılan polis soruşturması sürüyor.

01.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:32 Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide (2)

KÖPEKLERLE UYUŞTURUCU ARANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubundan diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) iddiaya göre alkol koması nedeniyle ölmesi, 2 arkadaşının ise hastanelik olması üzerine başlatılan polis soruşturması sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nün özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri, evde uyuşturucu madde araması yaptı. Ancak herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadığı öğrenildi. Ayrıca Karaayvaz ve komaya giren Süleyman Ali Y.'nin otomobilleri, incelenmek üzere çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Biçer, "Biz dün gece eve 00.00'da geldik. Gençleri, saat 21.00 gibi dışarıda görmüşler. Sonra gören olmamış. Biz de sabah polis arabalarını görünce olayı öğrendik" dedi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40   Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Haber
16:40   Bursa-hafif ticari araçla minibüs çarpıştı 4 yaralı - Haber
16:40   CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç'un babası toprağa verildi - Haber
16:38   Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak (1) - Haber
16:36   Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
1.01.2020 16:42:21