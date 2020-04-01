Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alkol metrenin yerini ateş ölçerler aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

01.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:53
Alkol metrenin yerini ateş ölçerler aldı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı. İlçe merkezindeki araçları tek tek durduran polis ekipleri ellerinde bulunan derecelerle sürücülerin ateşlerini ölçtü. Ateş derecesi 38,5 üzerindeki sürücüler en yakın sağlık ocaklarına yönlendirildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüse karşı mücadele hız kesmeden devam ederken Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri sokakta kuş uçurtmuyor. Sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşları evlerine gönderen ekipler cadde üzerinde de sıkı denetim yapıp seyir halindeki araçların içerisinde 65 yaş üstü vatandaşların olup olmadığını kontrol ediyor.

Alkol metre yerine ateş ölçer

İlçe merkezinde trafikte seyir halindeki araçlar üzerinde yapılan kontrollerde görmeye alışık olduğumuz alkol metrelerin yerini ateş ölçerlerin alması dikkat çekiyor. Trafikteki araçları tek tek durduran ekipler araç sürücüleri ile yolcu olarak bulunan kişilerin ateşlerini ölçüyor. Ateşi 38,5 ve üzeri çıkanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Polis ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor. Aynı şekilde cadde ve sokaklarda yaya devriye gezen ekiplerde yoldan geçenleri uyarırken polis ve zabıta ekipleri sık sık ekip araçlarında anonslar yapıyor. - BURSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Alkol metrenin yerini ateş ölçerler aldı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti Haberler
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Bağış hesapları bloke edilen İBB’den ilk hamle geldi Haberler
Bağış hesapları bloke edilen İBB'den ilk hamle geldi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haberler
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul’da sokağa indi Haberler
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul'da sokağa indi
Koronanın vurduğu ABD’de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haberler
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:09: Karlıova'da Nisan'ın ilk gününde kar yağışı etkili oluyor - Haberler 15:09: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler 15:06: Çorum'da kaçak içki ve sigara operasyonu - Haberler 15:04: Şiddetli yağışta evin duvarı çöktü - Haberler 15:03: Başkan Kayda görevdeki 6. yılını değerlendirdi - Haberler 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:40: Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı - Haberler 14:19: New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor - Haberler 13:40: Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz