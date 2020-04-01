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Alkol metrenin yerini ateş ölçerler aldı

Alkol metrenin yerini ateş ölçerler aldı Bursa'da ateş kontrolü yapan polis ekipleri trafikteki sürücüleri durdurup ateşlerini ölçtü.

01.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:21
Alkol metrenin yerini ateş ölçerler aldı
Bursa 'da ateş kontrolü yapan polis ekipleri trafikteki sürücüleri durdurup ateşlerini ölçtü.
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı. İlçe merkezindeki araçları tek tek durduran polis ekipleri ellerinde bulunan derecelerle sürücülerin ateşlerini ölçtü. Ateş derecesi 38,5 üzerindeki sürücüler en yakın sağlık ocaklarına yönlendirildi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüse karşı mücadele hız kesmeden devam ederken Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri sokakta kuş uçurtmuyor. Sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşları evlerine gönderen ekipler cadde üzerinde de sıkı denetim yapıp seyir halindeki araçların içerisinde 65 yaş üstü vatandaşların olup olmadığını kontrol ediyor.
Alkol metre yerine ateş ölçer
İlçe merkezinde trafikte seyir halindeki araçlar üzerinde yapılan kontrollerde görmeye alışık olduğumuz alkol metrelerin yerini ateş ölçerlerin alması dikkat çekiyor. Trafikteki araçları tek tek durduran ekipler araç sürücüleri ile yolcu olarak bulunan kişilerin ateşlerini ölçüyor. Ateşi 38,5 ve üzeri çıkanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Polis ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor. Aynı şekilde cadde ve sokaklarda yaya devriye gezen ekiplerde yoldan geçenleri uyarırken polis ve zabıta ekipleri sık sık ekip araçlarında anonslar yapıyor.
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Alkol metrenin yerini ateş ölçerler aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Polis, 3. Sayfa

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Alkol metrenin yerini ateş ölçerler aldı
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