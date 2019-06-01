Alkol problemi yaşayan Kit Harington tedavi sonrası ilk kez görüntülendi!

Dünya da izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisinde canlandırdığı karakter nedeniyle uzun süredir stres ve alkol sorunu yaşayan İngiliz oyuncu Kit Harington, aylık ücreti 120 bin dolar olan bir rehabilitasyon merkezine yatırılmıştı. Harington'dan tedavi sonrası ilk görüntü geldi.

STRES VE ALKOL SORUNU YAŞIYORDU

Finaliyle izleyicilere büyük hüsran yaşatan Game Of Thrones'in Jon Snow'u 32 yaşındaki Kit Harington, stres ve alkol sorunu nedeniyle lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Yaşananların ardından lüks merkezden çıkıp spor salonuna giderken ilk kez objektiflere takıldı. Daily Mail'in haberinde gri pantolon, beyaz tişört ve kahverengi şapkadan oluşan rahat kıyafetlerle yer aldı.

Tedavi sonrası ilk görüntü

BİLİŞSEL DAVRANIŞ TERAPİSİ GÖRÜYOR

İngiliz oyuncu, ABD'nin Connecticut eyaletinde yer alan Privé-Swiss adlı sağlık merkezinde tedavi görüyor. Aylık ücreti 120 bin dolar olan lüks rehabilitasyon merkezi, stres ve negatif duygularla mücadele etmeyi öğreten psikolojik tedavi ve bilişsel davranış terapisi görüyor. Kadrosunda yer aldığı Game Of Thrones'deki karakteri nedeniyle sorunlar yaşamaya başlayan Harington, dizinin final yapmasından haftalar önce rehabilitasyon merkezine yattı ve bir aydır da tedavi altında.

NEW YORK'TA BİR BARDA OLAY ÇIKARDI

Tedavi kararını aylar önce alan oyuncunun en büyük destekçisi ise 2018 yılında hayatını birleştirdiği Rose Leslie oldu. Bu süreçte huzur ve sessizlik istediği söylenen Kit'in rehabilitasyon haberi, New York'ta bulunan bir barda olay çıkardığı gerekçesiyle mekandan çıkarıldığı haberleri üzerine geldi. Özellikle dizinin ona kazandırdığı şöhreti kaldıramadığı, büyük stres altında olduğu belirtildi.

Barda yaşanan olay esnasında kaydedilen görüntüler

'KENDİMİ KORUNMASIZ HİSSETTİM'

Yoğun stres sonucunda alkol sorunu da yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, Variety'ye verdiği bir röportajda; "En karanlık dönemim Jon'un öldüğü ve sonra geri geldiği, dizinin karakterime yoğunlaştığı zamandı. Gerçekten tüm dizinin Jon'un geri gelmesine odaklanmasından hoşlanmamıştım. Kendimi dünyanın en şanslı insanı ama bir taraftan da çok korunmasız hissettim" şeklinde konuşmuştu.