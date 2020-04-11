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Alkol ve hız kazayı beraberinde getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.

11.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:44
Alkol ve hız kazayı beraberinde getirdi
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.M. yönetimindeki 09 ABA 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 ECD 33 plakalı otomobile hızla çarptı. Kazada park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken yapılan alkol testinde sürücü O.M.'nin 1.64 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ayakta bile duramayan sürücü görevini yapan gazetecinin çekim yapmasını engellemeye çalışırken 'sen benim kim olduğumu biliyor musun?' diyerek sözlü tacizde bulundu. Tacizlerine devam eden alkollü sürücü orada görevli olan Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi. Polis alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa
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