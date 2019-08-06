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Alkol ve uyuşturucu kullanan sürücüler cezasız kalmadı

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 7 ayda 91 bin 479 sürücünün ehliyeti, alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullandığı gerekçesiyle geri alındı.

06.08.2019 14:54 Alkol ve uyuşturucu kullanan sürücüler cezasız kalmadı
Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 7 ayda 91 bin 479 sürücünün ehliyeti, alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullandığı gerekçesiyle geri alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafikte alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullananlara yönelik denetimlerine aralıksız devam etti.
Trafik ekiplerince, bu yılın 7 ayında yapılan denetimlerde 90 bin 483 sürücünün alkollüyken, 996 sürücünün ise uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullandığı tespit edildi. Söz konusu sürücülerin ehliyetleri geri alındı.
Trafik ekipleri, 2016'da 100 bin 662, 2017'de 114 bin 889, 2018'de 146 bin 320 alkollü araç kullanma gerekçesiyle sürücü belgesini geri almıştı.
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullandığı gerekçesiyle 2016'da 498, 2017'de 971, 2018'de ise bin 281 sürücünün belgesine el konulmuştu.

Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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