Alkolden İşlem Yapan Polise Saldıran Sürücü Tutuklandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:40



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:40

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü olması nedeniyle hakkında işlem yapan polis memuruna saldırdığı iddia edilen sürücü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin İsmetpaşa Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde uygulama yaptığı sırada 34 PBJ 05 plakalı otomobili durdu. Yapılan uygulama kapsamında yapılan testte alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Murat G.'ye işlem yapılmak istendi. Hakkında yapılan işlemi engellemeye çalışan sürücü, polis memuruna saldırdıktan sonra gözaltına alındı.Polis memurunun şikayetçi olmasının ardından üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK