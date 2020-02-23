Haberler » 3. Sayfa » Alkollü 2 arkadaşın kavgası kanlı bitti - Haberler

Alkollü 2 arkadaşın kavgası kanlı bitti

Bilecik'te alkollü bir mekanda alkol alan iki arkadaşın hesap ödeme tartışması kanlı bitti.

23.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:43Alkollü 2 arkadaşın kavgası kanlı bitti

'te alkollü bir mekanda alkol alan iki arkadaşın hesap ödeme tartışması kanlı bitti.


Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde alkollü bir mekanda gece 03.00 sıralarında Onur T. ile S. aynı masada alkol aldıktan sonra, hesap konusunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, Onur T. bıçakla Selçuk S.'yi sol bacağından bıçakladı. Yaşanan karmaşada sol elinden de bıçak darbesi alan Selçuk S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Onur T.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. - BİLECİK


Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik, Selçuk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 17:36:10