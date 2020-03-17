Alkollü adam ortalığı birbirine kattı
Alkollü adam ortalığı birbirine kattı Kıyafetlerini çıkartan ve çevreye rahatsızlık veren alkollü adam, polis tarafından güçlükle gözaltına alındı Esenyurt'ta alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir adam metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkarıp çevreye rahatsızlık verdi.
17.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:23
Alkollü adam ortalığı birbirine kattıKıyafetlerini çıkartan ve çevreye rahatsızlık veren alkollü adam, polis tarafından güçlükle gözaltına alındı
İSTANBUL - Esenyurt 'ta alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir adam metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkarıp çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adamı güçlükle göz altına aldı. Ambulansa bindirilen zanlı, polis nezaretinde hastaneye götürüldü. Olay, Güzelyurt Metrobüs Durağı merdivenlerinde yaşandı. İddia göre alkolün dozunu kaçıran yabancı uyruklu adam rezillik çıkarınca polis ve ambulans çağrıldı. Bilinci yerinde olmayan alkollü adam, gelen polis ekiplerine de direndi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan zanlının elleri kelepçelendi. Alkollü adam, olay yerine gelen ambulansa polis nezaretinde güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
İSTANBUL - Esenyurt 'ta alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir adam metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkarıp çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adamı güçlükle göz altına aldı. Ambulansa bindirilen zanlı, polis nezaretinde hastaneye götürüldü. Olay, Güzelyurt Metrobüs Durağı merdivenlerinde yaşandı. İddia göre alkolün dozunu kaçıran yabancı uyruklu adam rezillik çıkarınca polis ve ambulans çağrıldı. Bilinci yerinde olmayan alkollü adam, gelen polis ekiplerine de direndi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan zanlının elleri kelepçelendi. Alkollü adam, olay yerine gelen ambulansa polis nezaretinde güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Alkollü adam ortalığı birbirine kattı
Etiketler : Metrobüs Durağı, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa
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