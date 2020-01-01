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Alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Karabük'te, yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik denetiminde 0.21 promil alkollü çıkan sürücü adayı Erhan Ç.'nin ehliyeti iptal edilerek, 1228 TL ceza kesildi.

01.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:18 Alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

'te, yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik denetiminde 0.21 promil alkollü çıkan sürücü adayı Erhan Ç.'nin ehliyeti iptal edilerek, 1228 TL ceza kesildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde kentin 2 noktasında alkol denetimi yaptı. Kontrol noktasında durdurulan kamyonet sürücüsü Erhan Ç., 0.21 promil alkollü çıktı. Sürücü adayı olduğu öğrenilen Erhan Ç., ayran içip döner yediğini, alkollü olmadığını ileri sürdü. Polisin kamyonet cinsi araçlarda alkol sınırının 0.20 üzeri olamayacağını, Karabük Sulh Ceza Mahkemesi'ne giderek cezaya itiraz edebileceğini söylediği  Erhan Ç., 0.21 alkol mü 0.51 ile 0.21 arasında ne değişiyor Alkol yok diyorum sana. 0.21 promil ile otomobil kullanabiliyorsun, kamyoneti kullanamıyorsun. Kurala bak, ben anlamıyorum. Yeniden sınava girip ehliyet alacakmışım. Nedir bu diyerek, tepki gösterdi. Ehliyeti iptal edilen Erhan Ç.?ye, 1228 TL ceza kesildi.



Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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