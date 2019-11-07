Haberler » 3. Sayfa » Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el konuldu

Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el konuldu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde alkol denetlemesi yapıldı.

07.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:21 Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el konuldu
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde alkol denetlemesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla alkol denetimi yapıldı. Yapılan kontrollerde 433 araç sürücüsü denetlenirken kusurlu olduğu tespit edilen 23 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 13 araç sürücüsünün ehliyetine ise alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:13   Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
11:10   Kocaeli'de 1.5 milyon dolarlık sanal para vurgunu: 9 gözaltı
11:10   Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyede
11:09   Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi...
11:06   Sakarya'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
02:47   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
7.11.2019 11:25:21