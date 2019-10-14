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Alkollü araç kullanan Seda Sayan'ın ehliyetine el konuldu

TV8'in sevilen yüzü Seda Sayan, geçtiğimiz akşam alkollü şekilde araba kullandı. Trafik polisinin kontrolüne takılan Sayan'ın ehliyetine el konuldu. Sayan'ın "Senede 2 - 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

14.10.2019 08:02

Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'de sunuculuk yapan aynı zamanda O Ses Türkiye'de jüri üyeliğini yapan Seda Sayan, alkollü şekilde araç kullandığı için ehliyetini kaptırdı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI

56 yaşındaki Seda Sayan, önceki akşam araç kullanırken trafik kontrolüne takıldı. TV100 kanalında yayınlanan habere göre, İstanbul Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

"2-3 KEZ ARAÇ KULLANIYORUM ONDA DA ALKOLLÜ YAKALANDIM"

Ehliyeti elinden giden Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2 - 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" demesi ise herkesi şaşırttı.

Alkollü araç kullanan Seda Sayan'ın ehliyetine el konuldu

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YORUMLAR(12)
ATCAN:bunlar sürekli alkollü geziyor. Zaten kafası yerinde olan insan çoğu sanatçının yaptığı hareketleri yapmaz.
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EN GÜVENİLİR !:En Güvenilir !
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ALİ:Nasssı Ya Başka Zaman Kendinizi Dürüstlük Timsali Tanıtıyorsunuz. . .
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MUSTAFA KELEŞ:allah ıslah etsin başka diyecek kelime bulamıyorum
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SS HERYERDE:trafik canavarı
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RACO:akşama kadarda akıl dağıtır herkese, ''kendine himmeti bi çare nasıl başkasına yardım ede'', bunu milyonluk yapıp zengin ettik işte
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HERKÜL:acun senin eserin başka insan yokmuş gibi yemekteyiz onur bey ne güzel sunarken seda yı oses de sedayı sonrası alkollu araç kullanımı birde ünlü olarak örnek olacak lar yazık
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ANNEEEMMM !:YAKALANDIN MI SENNN, KIYAMAMMM. .
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SS HERYERDE:bu kadın türkiyede en güvenilir kadın seçilmişti hala okadar güvenilir mi? alkolik yuuuhhhh
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ARTIK UYANIN Bİ YA....:Görün işte ey bunlara prim veren tabaka . Zaten sanatçı adı altında her türlü yozlaşmayı bu insanlarla topluma sokuyorsunuz. Bi bu değil bunun gibi çoook var.
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