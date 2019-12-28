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Alkollü araç kullanan sürücünün arandığı ortaya çıktı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün, yapılan inceleme sonucu arandığını ortaya çıktı.

28.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:23 Alkollü araç kullanan sürücünün arandığı ortaya çıktı
'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün, yapılan inceleme sonucu arandığını ortaya çıktı.

Önceki gece saat 02.150 sıralarında Hacı Ali Bey mahallesi 1 caddesi üzerinde denetim yapan Çarşı Merkezi Amirliği ekipleri, M.Y. (40) isimli sürücünün alkollü araç kullandığını tespit ederek hakkında gerekli yasal işlemi yaptı. Daha sonra UYAP üzerinde yapılan araştırmada, şahsın Emirdağ İlamat ve infaz Bürosunca 'Hakaret' suçundan arandığı belirlendi. Şahısın ilgili birime teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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