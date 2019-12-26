Haberler » 3. Sayfa » Alkollü araç kullananlara denetim - Haberler

Alkollü araç kullananlara denetim

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sürücülere alkol denetimi yaptı.

26.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:05 Alkollü araç kullananlara denetim
Emniyeti Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sürücülere alkol denetimi yaptı.

Gaziantep merkezi ve şehirlerarası karayollarında görevlilerce yapılan trafik kontrollerinde bin 467 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 18 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 56 sürücüye kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 262 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 136 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 477 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılıp, 38 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 5 sürücü belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:20   Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü - Haberler
11:16   "Gladyatörler Şehri"nden çekiç sesleri yükseliyor - Haberler
11:14   Abdülhamid Han'ın yapımına destek verdiği "teze cami" ihtişamını koruyor - Haberler
11:14   Öğrencilerin hassasiyetiyle kasiyer ve güvenlik kamerasına ihtiyaç kalmadı - Haberler
11:10   (Özel) Fatih'te hırsızlar turisti ve çocuğunu yerde sürükledi - Haberler
10:28   Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çift, gözlerine inanamadı - Haberler
10:24   3 bin liralık telefon sipariş ettiler, paketten bitki çayı ve solüsyon çıktı - Haberler
10:12   Bıçakladığı arkadaşını hastaneye götürdü - Haberler
10:04   Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 400 kilo esrar ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
09:59   Norveç'in eski prensi intihar etti - Haberler
26.12.2019 11:22:31