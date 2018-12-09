Alkollü Araç Kullanarak Trafiği Altüst Eden Berkay'dan Şaka Gibi Savunma: Kısa Mesafe Olduğu İçin Yaptım

Futbolcu Arda Turan'la ettiği kavgayla gündeme gelen şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Geçtiğimiz perşembe günü alkollü direksiyon başına geçen Berkay, "Kısa mesafe olduğu için böyle bir şey yaptım." açıklamasını yaptı.

"KISA MESAFE DİYE YAPTIM"

Geçen perşembe gecesi alkollü bir şekilde şoför koltuğuna oturan popçu ''O halde araç kullanmak büyük saçmalıktı, hataydı. Kısa mesafe olduğu için böyle bir şey yaptım, ama çok üzgünüm'' dedi.

TERS ŞERİTTEN GİDEREK KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Yakın zaman önce ikinci kez baba olacağını öğrenen Berkay Şahin, geçenlerde gittiği mekan çıkışı ayakta durmakta zorlanmış, sürekli muhabiri öpmüştü. Sonra da direksiyon başına geçip ters şeritten giderek kırmızı ışıkta geçerek trafiği birbirine katmıştı.