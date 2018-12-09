09 Aralık 2018, 14:00
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Alkollü Araç Kullanarak Trafiği Altüst Eden Berkay'dan Şaka Gibi Savunma: Kısa Mesafe Olduğu İçin Yaptım

Perşembe günü alkollü araba kullanarak trafik kurallarını ihlal eden Berkay Şahin, önceki akşam eşiyle görüntülendi. Alkollü araba kullandığı görüntüler hakkında konuşan Şahin, "Kısa mesafe olduğu için yaptım, çok üzgünüm" dedi.

Futbolcu Arda Turan'la ettiği kavgayla gündeme gelen şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Geçtiğimiz perşembe günü alkollü direksiyon başına geçen Berkay, "Kısa mesafe olduğu için böyle bir şey yaptım." açıklamasını yaptı.

"KISA MESAFE DİYE YAPTIM"

Geçen perşembe gecesi alkollü bir şekilde şoför koltuğuna oturan popçu ''O halde araç kullanmak büyük saçmalıktı, hataydı. Kısa mesafe olduğu için böyle bir şey yaptım, ama çok üzgünüm'' dedi.

TERS ŞERİTTEN GİDEREK KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Yakın zaman önce ikinci kez baba olacağını öğrenen Berkay Şahin, geçenlerde gittiği mekan çıkışı ayakta durmakta zorlanmış, sürekli muhabiri öpmüştü. Sonra da direksiyon başına geçip ters şeritten giderek kırmızı ışıkta geçerek trafiği birbirine katmıştı.

Arda TuranArda Turan'ın Burnunu Kırdığı Berkay, Alkolü Fazla Kaçırınca Trafiği Birbirine Kattı

Kuruçeşme,Arda Turan,Berkay Şahin
09 Aralık 2018 Pazar 14:00



YORUMLAR (18)
TÜRK: cezai işlemler hemen göz yaşına bakmadan yapılması gerek. Başka vatandaşlardan benzer şahısların farkı olmamalı, madem TÜRKİYE''de KANUNLAR var ayrımcılık olmamalı
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YUSUF : Soytarı başkasının canını tehlikeye atmaya hakkın var mı
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CETO: arda hakliymis bunu dövmüs helal arda . . .
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KOMEDY: Almanyada direk ehliyet alinir para cezasi verilir. Türkiyede kanunlarla alay ediyorlar, zengin gafatlari
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K. K: Gerekli islerin hemen yapilmasi lazim!
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