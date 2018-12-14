14 Aralık 2018, 13:18
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Alkollü CHP'li Başkan'ın, Aracıyla Motosiklet Sürücüsüne Çarptığı Anlar Kameraya Yansıdı

Alkollü CHP Çınarcık İlçe Başkanı Ali Zara'nın, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Alkolün etkisiyle kaza yaptığını fark etmeyen Zara, motosikletin üstünden geçmeye çalıştı.

CHP Çınarcık İlçe Başkanı Ali Zara, alkollü bir şekilde kullandığı otomobiliyle, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne sola dönmek istediği anda çarptı. Aldığı alkolün etkisiyle kaza yaptığını bile fark etmeyen Zara'nın, motorun üstünden geçmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA YAPTIĞINI BİLE FARK ETMEMİŞ

CHP Çınarcık Başkanı Ali Zara, 180 promil alkol ile direksiyon başına geçince, motoru ile evine gitmek isteyen Erşen Yücel'e çarptı. Kaza yaptığını bile fark etmeyen Zara'nın motorun üstünden geçmeye çalıştığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsü Erşen Yücel'in ikazları ile duran Zara, "Neden durdurdun beni" diye camı açarak sordu.

Ali Zara

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazadan kaskı ve koruma ekipmanları sayesinde hafif sıyrıklarla kurtulan Yücel, Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, burada CHP Çınarcık İlçe Başkanı Ali Zara, "Şikayetçi olma, ben hasarı karşılarım" dedi ancak motorda 25 bin liralık hasar olduğunu öğrenince sözünden vazgeçti. Yücel hastane raporları ile kaza tespit raporlarını alarak, Zara hakkında şikayetçi oldu.

KAZA ANINI ANLATTI

Motosiklet sürücüsü Erşen Yücel yaşadıklarını kaza yaptığını şu şekilde anlattı:

"Gece 11 buçuk 12 sularıydı, kafeden çıkmıştım. Evim hemen ilerde. Yolda giderken bir arabanın üzerime sürdüğünü gördüm. Hiçbir tepki vermeden çarpıştığını hissettim, attım kendimi. Sürüklenme sesine kendime geldim, yokuştan aşağıya doğru sürükledi motorumu. Ancak ağır olduğu için gidemedi. Durdurdum adamı. 'Ne oldu' diye bir cevap verdi bana. Ben de motora çarptığını söyledim ama farkında değildi. O anda sarhoştu zaten. Alkol raporlarında da bu şekilde. Yani buradan geçen bir yaya olsaydı, eminim ki fark etmeden ezip geçerdi"

Erşen Yücel
14 Aralık 2018 Cuma 13:18



YORUMLAR (3)
ADALET: saldır coo, atış serbest. .
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VAY: Ülkeyi sarhoş yönetmeye kalkıyolar bu ahmaklar cartığın adamı görmüyon daha ülkenin halini ne bilcen
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ADINI YAZ: Aklıma neyi getirdi yıllar önce bir büyükşehir belediye başkanının oğlunun alkollü kaza yapıp adam öldürüp yollardaki kanı belediye işçilerine temizletip kamera görüntülerini sildirttiği anlar geldi. Hiç haber dahi olmamıştı.
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