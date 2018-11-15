Alkollü Drift Yapan Sürücüye 8 Bin 735 Lira Ceza

Eskişehir
'de, alkollü olarak direksiyon başına geçen ve drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 8 bin 735 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Gökmeydan
Mahallesi Karaçayır Sokakta meydana geldi. Çevredeki insanlar bir otomobilin drift yaptığı yönünde 155 Polis
İmdat hattına ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri bölgede çalışma başlatarak kısa sürede sürücü M.K.'yi yakaladı. Ekipler yaptıkları kontrollerde M.K.'nin 1,58 promil alkollü olduğunu belirledi.
Sürücü M.K'ye, alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, aracın muayenesinin yapılmamasından 235 lira, drift atmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten 235 lira, görevli memurun ikazına uymamaktan 235 lira olmak üzere toplam 8 bin 735 lira idari para cezası verildi. - ESKİŞEHİR
Gökmeydan,Polis,Eskişehir
15 Kasım 2018 Perşembe 09:55